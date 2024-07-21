جهود مكثفة لضبط المتهمين بقتل شخص فى عين شمس

كتب: عبد الرحمن سيد

يكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على المتهمين بقتل شاب، بمنطقة عين شمس بعدما تعدوا عليه، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ونتج عنها إصابة شاب فى عين شمس، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة.

انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتبين من خلال الفحص قيام متهمين بالاعتداء عليه، بسبب خلافات بينهم، ويجري رجال المباحث تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة، وجار ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.