اليوم السابع
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جالانت: أزلنا القيود المفروضة على الهجمات الجوية فى الضفة الغربية

الأحد، 21 يوليو 2024 05:43 م
جالانت: أزلنا القيود المفروضة على الهجمات الجوية فى الضفة الغربية جالانت
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف جالانت، إنه تم إزالة القيود المفروضة على الهجمات الجوية في الضفة الغربية وسنوسعها وفقا للحاجة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
 







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