ترامب: سنغلق حدود أمريكا وسنوقف غزو المهاجرين.. وزعماء العالم يخشونني

أحمد علوى

تعهد المرشح الرئاسى للانتخابات الامريكية دونالد ترامب فى اول خطاب جماهيرى له عقب محاولة اغتياله، بغلق حدود أمريكا، والعمل على وقف غزو المهاجرين.

وكان ترامب قد انتقد مؤخرا فترة بايدن، مدعيا أنها شهدت دخول العديد من المجرمين من أمريكا اللاتينية، الشرق الأوسط، أفريقيا، وآسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واعدا بوضع نهاية لهذا الأمر، والترحيب فقط بالمهاجرين الشرعيين.

وزعم الرئيس الأمريكي السابق أن كل زعماء العالم يخشونه، لهذا لم تشهد فترته اضطرابات سياسة وعسكرية كبرى، ووضع مقارنة سريعة بينه وبين الرؤساء الأخرين للولايات المتحدة، حيث أخبر الحضور أن روسيا حصلت في فترة تولى الرئيس السابق باراك أوباما على جزيرة القرم، وفى فترة الرئيس الحالي جو بايدن، غزت أوكرانيا بشكل كامل، بينما في فترة توليه الرئاسة لم تحصل روسيا على شيء.

واستدعى "ترامب" انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان والذى حدث في فترة تولى الرئيس الحالي جو بايدن، ووصف ترامب الخروج الأمريكي من كابول بالـ"مذل".