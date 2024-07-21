تداول 16 ألف طن و832 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 10 سفن، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 832 شاحنة و990 سيارة.

وشملت حركة الواردات 9000 طن بضائع، 510 شاحنة و 953 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 322 شاحنة و 37 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ALCUDIA EXPRESS بينما تغادر العبارة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين سينا و ALCUDIA EXPRESS .

كما تم تداول 3350 طن بضائع و 325 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الاربع وهي بريدج ، كوين نفرتيتي ، اور وايلة .

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينتين النوي اكسبريس و ELIF IPEK علي متنهما 765 سيارة بوزن 1500 طن قادمتان من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1680 راكبا بموانيها.