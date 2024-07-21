تاجر أسلحة نارية يكشف تفاصيل سقوطه بـ4 بنادق وأقنعة فى القاهرة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف نجار تم القبض عليه بالقاهرة، وبحوزته 5 أسلحة نارية وبيضاء، وأقنعة وسيارة، بحيازة المضبوطات للاتجار بها، وكشف أمام رجال المباحث عقب ضبطه، أنه يخزن الأسلحة بمسكنه تمهيدا للتواصل مع الراغبين في الحصول عليها، وتحديد أماكن لقاءهم، كما أشار إلى استخدامه سيارته في نقل الأسلحة لعملائه.



وتحفظ رجال المباحث على الأسلحة المضبوطة، وتبين أنها 4 بنادق خرطوش، وسلاح أبيض، بالإضافة إلى أقنعة وسيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتم 4 أيام على ذمة التحقيق.



نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الاتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والاتجار فيها.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (نجار "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم) بحيازة أسلحة نارية "بدون ترخيص" بقصد الاتجار.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (4 بنادق خرطوش - عدد من الطلقات - 3 أقنعة للوجه - سلاح أبيض- سيارة)، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.