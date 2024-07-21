بعد وصف الفرنسيين بالمنافقين.. رئيس الأرجنتين: الرياضة لا تخلق ضجة سياسية

فاطمة شوقى

اعتذرت الحكومة الأرجنتينية لفرنسا عن تعليق نائبة الرئيس فيكتوريا فيلارويل، التي وصفت الدولة الأوروبية بـ"المستعمرة" والفرنسيين بـ"المنافقين" فى مواجهة العنصرية، وذلك بعد جدل أثارته أغاني لفريق ألبيسيليستى لكرة القدم التى اعتبرت عنصرية.

وأشار الرئيس الأرجنتينى خافيير مايلى، إلى هذه القضية قائلاً: "لم تكن تغريدة جيدة لأنه من خلال قضية رياضية لا يمكنك خلق ضجة مؤسسية من الناحية الدبلوماسية،و كان الفرنسيون غاضبين، ويتم حل القضايا الرياضية على المستوى الرياضي، ولكن هذا كل شيء، الأشياء التي تحدث".

علاوة على ذلك، أكد الرئيس فى حوار مع صحيفة نيورا أن القضية مغلقة: لا توجد مشكلة، لقد تم حلها بالفعل، قائلا: هل يجب أن أحسب أضلاعك؟ بالتأكيد هناك أشياء أفعلها ولا تعجبك، ما المشكلة؟ في 95% من الأمور نتفق مع فيارويل".

وتوجهت كارينا مايلي، سكرتيرة الرئاسة وشقيقة الرئيس خافيير مايلى، إلى السفارة الفرنسية "لتوضح أن التعليق المؤسف الذي حدث على شبكات التواصل الاجتماعى كان بصفته الشخصية، وأنه ليس من موقف الحكومة خلط القضايا المتعلقة بالقضية"، وقال المتحدث باسم الرئاسة مانويل أدورني في مؤتمر صحفى: "إننا نخلط العواطف الرياضية مع القضايا الدبلوماسية".

ونشرت فيلارويل، على موقع التواصل الاجتماعي وصفا بالعنصرية ، بحسب الفيديو الذي انتشر على الشبكات، وكتب "لن تقوم أي دولة استعمارية بترهيبنا بسبب أغنية قضائية أو لقول حقائق لا يريدون الاعتراف بها، كفى من محاكاة السخط أيها المنافقون، إنزو، سأدعمك".

وحدث الجدل قبل أسبوع من رحلة الرئيس مايلي إلى باريس، بدعوة من الحكومة الفرنسية لافتتاح الألعاب الأولمبية، وقال المتحدث باسم الخارجية أدورني إن "العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا سليمة".

وأشارت فيلارويل "تتمتع كارينا بشخصية كبيرة، لكنني أيضًا إنها شجاعة، لكننا نتفق جيدًا، نحن متشابهون في بعض الأشياء .