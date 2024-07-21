بايدن وفون دير لاين يناقشان هاتفيا التحديات العالمية ودعم أوكرانيا

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التزامهما بإقامة علاقة قوية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتصدي معاً للتحديات الكبرى حول العالم.

جاء ذلك - وفقا لما ذكره البيت الأبيت على موقعه - خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي ورئيسة المفوضية الأوروبية ناقشا خلاله دعم أوكرانيا والجهود المبذولة لمواجهة العمليات الروسية في أوكرانيا.



وهنّأ بايدن، أورسولا فون دير لاين، على إعادة انتخابها مرة أخرى لتولي منصب رئيس المفوضية الأوروبية.



وكان النواب الأوروبيون قد صوتوا الخميس الماضي في اجتماع بستراتسبورج على منح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ولاية ثانية مدتها 5 سنوات، وذلك بعدما حصلت على موافقة الدول الـ27 في يونيو 2024.

وعقب اقتراع سري، حصلت دير لاين على 401 صوت مؤيد مقابل 284 صوتا وامتناع 15 عن التصويت، و7 ورقات ملغاة.