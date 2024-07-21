انهيار أجزاء بـ4 عقارات قديمة فى الورديان ومحرم بك بالإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، انهيارات لعدد 4 عقارات قديمة، أحدها يقطنه عدد من السكان، بمنطقتي محرم بك والورديان بأحياء وسط وغرب الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انهيار أجزاء من منازل قديمة بشارع الكواشي متفرع من شارع عرفان بمنطقة محرم بك.

وعلي الفور انتقل مسئولو الحي وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة انهيار أجزاء من المنزلين رقمي 6 و8، بناء قديم، خاليين من السكان، دون أي خسائر أو أضرار.

وتسبب الانهيار في سقوط سلم منزل ثالث مجاور لهما مأهول بالسكان رقم 10 بذات الشارع، ويضم طابقت أرضيت وطابقين علويين، فيما أجلى حي وسط سكان المنزل حفاظًا على حياتهم.

كما تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من شرفة منزل بشارع عدي بمنطقة الورديان، وجرى إزالة الأجزاء المعلقة الآيلة للسقوط حفاظًا على سلامة المواطنين تحرر المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



إنهيار جزئي بعقار في الورديان الإسكندرية



إنهيار عقار في محربك بالإسكندرية



إنهيار عقار قديم في الاسكندرية



