انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من نموذج محاكاة "برلمان الشباب العربي" غدا

بيشوى رمزى

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي لعام 2024 غدا الاثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، تحت عنوان "نحو تشاركية مجتمعية مستدامة"، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وتستمر حتى 27 يوليو الجاري، بمشاركة 100 شاب وشابة من 15 دولة عربية.

وأكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة - في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب؛ تولي اهتماما خاصا للشباب العربي واحتياجاتهم وطموحاتهم وتطلعاتهم، حيث تحرص على تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الشبابية المتنوعة بشكل سنوي بالتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي يعد من ضمن الأنشطة التي تهتم الأمانة العامة بإقامته بشكل منتظم منذ عدة سنوات.

وأوضحت أن هذا النموذج يعد بمثابة منصة حوارية شبابية؛ تسهم في إعداد جيل شبابي قيادي واعي قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في الحياة السياسية والتعامل مع الواقع وتحدياته ورسم وتخطيط مستقبل أكثر استدامة واستقرار.

ولفتت "أبو غزالة" إلى أن نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي؛ يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، من بينها: تعزيز الوعي لدى الشباب العربي بالتحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية، وسُبل ومواجهتها، وتعزيز اّليات الوعي الخاصة بالدبلوماسية البرلمانية الشبابية، فضلاً عن صقل الشباب العربي بالمهارات والمعارف اللازمة، وبناء كوادر شبابية عربية قيادية مستقبلية لنقل خبرات عمل جامعة الدول العربية للشباب العربي.

وأشارت إلى أن فعاليات نموذج البرلمان سترتكز حول ثلاثة محاور رئيسية، وهي: المحور السياسي، والمحور الاقتصادي، والمحور الاجتماعي.