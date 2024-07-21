الهيئة الكندية للتراث المصرى بكندا تقيم مهرجانًا لتعريف الأطفال بحضارة مصر

كتب محمود طه حسين

أقامت الهيئة الكندية للتراث المصري أول مهرجان للأطفال لتعريفهم بتاريخ و حضارة مصر و تنمية روح الانتماء، بمناسبة شهر التراث المصري في كندا الذي يوافق شهر يوليو من كل عام، بحضور الكاتبة سماح أبو بكر عزت كضيف شرف للمهرجان الأول.

وشارك الأطفال بورشات حكي عن التاريخ الاسلامي و الفرعوني، كما تم تكريم الكاتبة من الهيئة الكندية وأيضا تكريم خاص من الدكتور شريف سبعاوي أول مصري يفوز بمقعد عضوية في برلمان اونتاريو بكندا ، وشاركت في مراسم رفع العلم المصري أمام البرلمان الكندي في تورنتو بحضور السفير احمد حافظ.

أطفال مصر بكندا يحتفلون بشهر التراث المصري

الكاتبة سماح أبو بكر عزت

الكاتبة سماح أبو بكر عزت