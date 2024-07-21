النيابة تنتقل لمناظرة جثمان لاعب نادى الكهرباء بعد غرقه فى النيل

كتب كريم صبحى

انتقلت نيابة قصر النيل برئاسة المستشارعمرو عوض، لمناظرة جثمان لاعب نادى الكهرباء بعد العثور عليه، وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه تمهيدًا للتصريح بدفنه.

وأعلن الاتحاد المصرى للكانوي والكاياك وقوع حادث انقلاب قارب محمد عمرو لاعب نادي الكهرباء الرياضي أثناء إحدى الحصص التدريبية بمنطقة الزمالك عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وأسفر الحادث عن اختفاء اللاعب تماما مع العثور على القارب والمجداف، وتم إبلاغ الجهات المختصة بتفاصيل الحادث، حتى تم العثور على جثمانه فى النيل.