المهندس السيد حرز الله يتسلم منصبة وكيلا لوزارة التموين بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

استقبلت اليوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية قيادتها الجديدة، ومنهم المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة الذى تسلم قيادة المديرية اليوم، حيث كان فى استقباله قيادات المديرية ومدراء الإدارات الرئيسية بالديوان العام للمديرية.

وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والمتحدث الرسمى باسم المديرية، إن وكيل الوزارة اجتمع مع قيادات المديرية ومديري الإدارات الرئيسية الذين قدموا التهنئة والترحيب ، وحث وكيل الوزارة قيادات المديرية والمدراء على مزيد من المجهودات خلال الفترة القادمة ليشعر المواطن السكندري بانظباط الأسواق لكسب ثقة المواطنين الذين نعمل من أجل تقديم خدمات تموينية متميزة لهم تنفيذا لسياسة للإصلاح الادارى للدولة التى تهتم به القيادة السياسية و تنفيذا لتعليمات القيادات التنفيذية.

وأضاف القلش أن الخطوة الأولى من وكيل الوزارة على أرض محافظة الإسكندرية، هى الاجتماع اليوم مع الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، لبحث ملف التموين .

يذكر أن المهندس السيد حرز الله قد حضر أمس اجتماع الدكتور شريف فاروق وزير التموين مع مديرى المديريات على مستوى الجمهورية و الذى تضمن تكليفات واضحة بتقديم خدمات متميزة للمواطن المصري مع متابعة كافة الأنشطة التموينية و الحرص على وجود أرصدة استيراتيجية من السلع الأساسية، والتعاون مع االمحافظين والنواب والأجهزة الرقابية والغرف التجارية.

جدير بالذكر، أن المهندس السيد حرز الله تقلد مناصب مدير مديريات الفيوم والشرقية قبل توليه منصب مدير مديرية تموين الإسكندرية .



