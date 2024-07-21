الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقى برجال القوات المسلحة بالمنطقة الشمالية وقيادة القوات البحرية

كتب زكى القاضى

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من رجال المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والذى يأتى فى إطار خطة اللقاءات الميدانية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب هشام حسنى قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة أكد خلالها حرص رجال المنطقة على الإرتقاء بالمستوى المهارى والبدنى بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية ليكونوا دائما فى أعلى درجات اليقظة والإستعداد القتالى لتنفيذ أى مهام توكل إليهم، بالإضافة إلى مشاركتهم فى دعم المجتمع المدنى وتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصرى بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة.

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لكلاً من رجال المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية، مؤكداً على ضرورة أن يكون رجال القوات المسلحة على دراية تامه بكل ما يدور حولهم من أحداث، وأشار إلى أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لحماية حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، مضيفاً أن القوات المسلحة هى درع الشعب المصرى الواقى وسيفه ضد كل من تسول له نفسه المساس بقدسية الوطن وسلامة أراضيه، مشدداً على أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تتوانى عن تقديم الدعم المستمر لجميع وحدات وتشكيلات القوات المسلحة لتكون دائماً فى أعلى درجات الكفاءة والإستعداد القتالى العالى.



وفى سياق متصل قام القائد العام للقوات المسلحة بجولة تفقدية داخل القوات البحرية إستمع خلالها لشرح من الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية عن الوحدات البحرية التى إنضمت حديثاً، والوحدات التى يتم تصنيعها بالإمكانيات الذاتية فى الترسانة البحرية وبآيادى مصرية، وتعد إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات وقدرات القوات البحرية وتسهم فى تحقيق السيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط.

الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقى برجال القوات المسلحة

