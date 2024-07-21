الشباب والرياضة بالأقصر تنظم دورة تدريبية عن التطوع بمركز شباب الشيخ سلطان

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات دورة تدريبية حول القيادة التطوعية لشباب أندية التطوع بمركز شباب ( الشيخ سلطان)، وذلك للمساهمة في إعداد كوادر شبابية قادرة على نشر ثقافة التطوع بين الشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

وتهدف فعاليات الدورة إلى تنمية قدرات وطاقات الشباب التي تساهم في بناء الشخصية والهوية وتعزز روح المواطنة ونشر ثقافة التطوع في جميع المجالات، حيث تناولت محاور الدورة توضيح المفاهيم الخاصة بالتطوع والقيادة (مفهوم ثقافة العمل التطوعي، مفهوم المهارات القيادية)، أنواع العمل التطوعي وأهميته بالنسبة للفرد والمجتمع، وأهداف العمل التطوعي وأشكاله، ودور العمل التطوعي فى إعداد القيادات المجتمعية، وتعزيز قدرة المتطوع الفعال وتأصيل ثقافة الأخذ والعطاء والتبادل المشترك، وقيادة المشاريع التطوعية ومميزات العمل التطوعي فى حياة الشباب، وتصنيف المهارات القيادية وطرق تطوير مهارات القيادة، والأهداف المرجوة من ممارسة الأعمال التطوعية، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبده مدير إدارة تنمية الشباب، وحجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود، وفريق عمل مركز شباب الشيخ سلطان.

فيما نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات جلسات رياضية للسيدات في مراكز الشباب تزامناً مع الأجازة الصيفية، وذلك تحت شعار "صيف شبابنا" برعاية أندية السكان في المحافظة، حيث تم تنظيم جلسة رياضية بمركز شباب المريس تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والدكتورة جيهان رشوان مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

ومن جانبه، صرح صلاح محمد رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إنه نفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة جلسة رياضية بمركز شباب المريس، بحضور أعضاء أندية السكان من مراكز الشباب، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة وفي إطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية، حيث يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة إتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA) ..



الشباب والرياضة بالأقصر تنظم دورة تدريبية عن التطوع



دورة تدريبية عن التطوع بمركز شباب الشيخ سلطان بالأقصر