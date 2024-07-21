اليوم السابع
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السكة الحديد توضح مخاطر إنشاء المزلقانات العشوائية.. فيديو

الأحد، 21 يوليو 2024 02:00 م
السكة الحديد توضح مخاطر إنشاء المزلقانات العشوائية.. فيديو خطر المزلقانات العشوائية
كتب سيد الخلفاوى

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ناشدت وزارة النقل المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

ونشرت هيئة السكة الحديد، فيديو بعنوان "سلامتك تهمنا، سلوكنا مسئوليتنا"، للتوعية بمخاطر المعابر الغير شرعية على شريط السكة الحديد.

ويأتى ذلك فى إطار الحملة الموسعة التى أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

 







المزلقانات العشوائية

السكة الحديد

المزلقانات

مزلقان القطار

عبور المزلقانات



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