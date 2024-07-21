الدفاع المدني الفلسطينى: الاحتلال يستخدم أسلحة فتاكة فى عملياته العسكرية بغزة

كتب محمد عبد العظيم

قال متحدث الدفاع المدني الفلسطيني لقناة القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة فتاكة في عملياته العسكرية بقطاع غزة.

وأضاف: "انتشال الضحايا من شهداء ومصابين في غزة يحتاج إلى إمكانات كبيرة لا سيما بعد استهداف معداتنا".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.