اليوم السابع
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الدفاع المدنى بغزة: إصابات خطيرة إثر قصف مدفعى استهدف منزلا فى بيت لاهيا

الأحد، 21 يوليو 2024 02:40 م
الدفاع المدنى بغزة: إصابات خطيرة إثر قصف مدفعى استهدف منزلا فى بيت لاهيا قصف غزة
كتب محمد عبد العظيم

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قال الدفاع المدني بغزة: إصابات خطيرة إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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