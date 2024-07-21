الداخلية تكشف حقيقة سرقة المساكن بالشروق عن طريق تخدير المواطنين

كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع صوتى عبر تطبيق "واتس آب" لأحد الأشخاص يحذر سكان مدينة الشروق بالقاهرة، من قيام تشكيل عصابى بسرقة المساكن كرهاً عن المواطنين عن طريق تخديرهم، وسرقة محتويات الشقة وتكرار الحادث.

بالفحص وإجراء التحريات تبين عدم صحة الواقعة وأنها مُختلقة من قبل أحد الأشخاص بمساعدة صديقه " صاحب المقطع الصوتى" حتى لا يفتضح أمره بسبب ارتكابه أفعال مجرمة بالاشتراك مع (3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية) استقبلهم بالشقة سكنه، تعرف عليهم من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعى، وحدث خلافا فيما بينهم انتهى إلى قيام المذكورين بتكبيله والاستيلاء على بعض محتويات الشقة ومنها (أجهزة كهربائية – هاتف محمول – لاب توب).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بالواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.