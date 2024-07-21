الجيش الكورى الجنوبى: كوريا الشمالية أرسلت مجددا اليوم البالونات المحملة بالنفايات

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية أرسلت مجددا البالونات التي تحمل نفايات باتجاه كوريا الجنوبية.

وقالت رئاسة هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) - إنه تم رصد هذه البالونات وهي تحلق نحو الجزء الشمالي من مقاطعة "جيونجي"، داعية المواطنين إلى الحذر من تلك البالونات وعدم لمسها وإبلاغ أقرب وحدة جيش أو قسم شرطة بمجرد اكتشافها.

وكان أخر إطلاق قامت به بيونج يانج للبالونات المحملة بالنفايات باتجاه الجنوب قد حدث يوم الخميس الماضي.

واستأنف الجيش الكوري الجنوبي الخميس الماضي بث الدعاية الموجهة إلى كوريا الشمالية من خلال مكبرات الصوت ردا على عمليات الإطلاق المتكررة لبالونات القمامة. ويعتزم الجيش مواصلة هذا البث الدعائي لمدة 16 ساعة .