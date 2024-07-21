البحرين ترحب بالرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية

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رحبت البحرين، بالرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.



وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - فى بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) - أهمية الرأى الاستشارى للمحكمة باعتباره يدعم حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وإقامة دولته الوطنية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.



وجددت الوزارة دعوة البحرين للمجتمع الدولى للقيام بمسؤولياته فى مساندة حقوق الشعب الفلسطينى ودعم جهود إحلال السلام العادل والشامل بما يعزز الأمن والاستقرار فى المنطقة لصالح جميع شعوبها.