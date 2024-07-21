الأمين العام يعرب عن قلقه إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة

كتب ـ هند المغربى

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي أفادت بوقوع غارات جوية، داخل وحول ميناء الحديدة في اليمن، وقد أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن الغارات، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ردا على هجمات الحوثيين السابقة على إسرائيل.

ووفق الأمم المتحدة، أن التقارير الأولية أشارت إلى أن الهجوم خلف عددا من القتلى وأكثر من 80 جريحا، فضلا عن وقوع أضرار جسيمة في البنية التحتية المدنية.

ودعا الأمين العام في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسمه، أن جميع الأطراف المعنية إلى تجنب الهجمات التي يمكن أن تؤذي المدنيين وتلحق الضرر بالبنية التحتية المدنية.

وقال الأمين العام، إنه لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء خطر حدوث مزيد من التصعيد في المنطقة وحث الجميع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.