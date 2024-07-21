استشهاد 4 فلسطينيين بينهم امرأة بقصف إسرائيلي على خان يونس ورفح جنوب غزة

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استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب آخرون، لم يتم إحصاؤهم بعد، في قصف لقوات الاحتلال اليوم الأحد، استهدف مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها، أن طواقم الهلال الأحمر انتشلت جثمان شهيدة، وإصابتين، إثر قصف منزل في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

وأضافت أن طواقم الهلال الأحمر انتشلت جثامين ثلاثة شهداء، ارتقوا إثر قصف استهدف مخيم الشابورة وسط مدينة رفح.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية دوار خريس بلوك 12 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38,983 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,727 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.