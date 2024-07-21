اتحاد شركات الإيداع اليوروأسيوي ومنظمة "أميدا" يبحثان مستقبل الأسواق وتعزيز عمليات الإيداع بتركيا.. 2 أكتوبر

تنطلق فعاليات قمة اتحاد شركات الإيداع المركزي اليوروأسيوي (AECSD) ومنظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط – أميدا (AMEDA) خلال الفترة من (2 إلى 4 أكتوبر) بالعاصمة التركية "أسطنبول"، تحت عنوان "بناء مستقبل أسواق رأس المال اليورواسيوية والإفريقية والشرق أوسطية ودور عمليات الإيداع المركزي للأوراق المالية".

ومن المقرر أن تشهد فعاليات القمة مشاركة مميزة من قبل هيئات التنمية المستدامة اليورواسيوية والإفريقية والشرق أوسطية، بالإضافة إلى نخبة من القيادات والشخصيات البارزة بمجال الإيداع المركزي.

هذا وتستهدف فعاليات القمة هذا العام تعزيز ودعم أوجه التعاون بين اتحاد (AECSD) ومنظمة (AMEDA) نحو الإرتقاء بمستقبل أسواق رأس المال في أوراسيا والشرق الأوسط وأفريقيا عبر مضاعفة دور شركات الأوراق المالية المركزية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين مراكز الايداع المركزي بما يحقق مزيد من تكامل القارات وأسواق رأس المال.

في البداية أعرب عبدالله عابدين، رئيس منظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط – أميدا، عن سعادته بمشاركة منظمة "أميدا" في فعاليات قمة اسطنبول المقرر إنطلاقها شهر أكتوبر المقبل.

أضاف أن نقاط ومحاور نسخة المؤتمر هذا العام بشأن بناء مستقبل أسواق رأس المال في أوراسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، تتوافق مع توجهات منظمة "أميدا" الهادفة باستمرار إلى دعم عمليات الإيداع المركزي للأوراق المالية ودور الشركات الحيوي بما يدعم من تعزيز الاستقرار والشفافية والنمو في جميع الأسواق.

وفي السياق ذاته، أكدت ريهام خضر، أمين عام منظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط – أميدا، على أهمية فعاليات نسخة مؤتمر تركيا العام الجاري، في ضوء مستهدفاته لاسيما فيما يتعلق بالعمل على تعزيز أوجه التعاون بين مراكز الايداع وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بمختلف الأسواق المالية في العديد من القارات مما دعا المنظمتين الى توقيع مذكرة تفاهم لتفعيل هذا الدور والمقرر توقعيها في ذات المؤتمر.

أضافت أن منظمة "أميدا" حريصة باستمرار على تنظيم مثل هذه الفعاليات الهامة التي تتوافق مع رؤيتها وتوجهاتها بالإضافة إلى دعم ورفع مستوى الشراكات وأوجه التعاون بما ينعكس بالإيجاب على نمو الاسواق المالية ويُسهم في محاكاة مختلف التجارب الخارجية مع الإطلاع على أحدث المعايير والتوجهات على صعيد نشاط الإيداع والقيد المركزي.

وجدير بالذكر، من المقرر أن تشهد الفعاليات عرض مقترح تعديل النظام الأساسي، وتكوين مجلس ادارة للمنظمة ليصبح مجلس الإدارة مكون من خمس أعضاء رئيس ونائب و ثلاث أعضاء بالإضافة للأمين العام.

وتعد منظمة الأميدا - التي تم تأسيسها في 27 أبريل 2005 أثناء انعقاد المؤتمر الدولي CSD8 - منظمة غير ربحية تتكون من مجموعة من شركات الإيداع والقيد المركزي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، تم تأسيسها كمنشأة مهنية دولية وإقليمية لتعزيز روح التعاون والانسجام بين أعضائها ولتحقيق الأهداف التي تحددها من وقت لآخر، ويبلغ عدد الأعضاء الآن 40 عضوًا من أكثر من 30 دولة.