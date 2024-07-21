إي اف چي هيرميس تنجح فى إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة استحواذ "بدجت السعودية" على شركة "عالم السيارات" بقيمة 121 مليون دولار

تقرير خاص

قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد للصفقة التي من شأنها خلق أحد أكبر الكيانات العاملة في قطاع السيارات بالمملكة العربية السعودية

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة استحواذ الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" على شركة معدات الجزيرة المحدودة "عالم السيارات"، المملوكة للشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) وذلك في صفقة تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 121 مليون دولار أمريكي. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد للصفقة لصالح شركة "بدجت السعودية".

وبموجب هذه الصفقة، قامت "بدجت السعودية" بالاستحواذ على كامل أسهم شركة "عالم السيارات" بنسبة 100% من خلال إصدار 7 ملايين سهم جديد للجهة المالكة للأخيرة شركة سدكو القابضة، واحدة من أبرز الشركات العائلية الرائدة والمستثمرين المؤسسين في المملكة العربية السعودية، علمًا بأن "بدجت السعودية" قامت بتنفيذ الاستحواذ من خلال شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل "الجذور الراسخة للنقليات المحدودة" (رحّال). وسيتم تنفيذ صفقة مبادلة الأسهم عند سعر 65 ريالاً سعودياً للسهم الواحد.

وفي هذا السياق، صرح كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن هذه الصفقة من شأنها إحداث نقلة نوعية في قطاع حلول التنقل الشاملة في المملكة العربية السعودية عبر خلق كيان جديد يساهم في تعزيز الابتكار والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها من خلال تعظيم الاستفادة من أوجه التكامل بين "بدجت السعودية" و"عالم السيارات".

وأضاف مليكة أن صفقة الاستحواذ ستوفر أساسًا يُمكن البناء عليه لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية للشركتين والتوسع بباقة الخدمات المقدمة للعملاء من الشركات. وأعرب مليكة عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته إي اف چي هيرميس في إتمام هذه الصفقة، والذي يأتي في إطار التزامها الراسخ بفتح آفاق كبيرة من الفرص الجذابة عالية القيمة للعملاء، فضلا عن المساهمة بشكل فعال في دعم مقومات النمو الاقتصادي في المنطقة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الصفقة تعكس المكانة الرائدة والخبرات الكبيرة التي تنفرد بها إي اف چي هيرميس في إتمام خدماتها الاستشارية لسلسلة من كبرى صفقات الدمج والاستحواذ في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، كما تأتي هذه الصفقة عقب نجاح الشركة في إتمام خدماتها الاستشارية في صفقة دمج واستحواذ لصالح شركة «سينومي ريتيل»، الشركة الرائدة في قطاع تجارة التجزئة بالمملكة العربية السعودية، والتي تتضمن بيع محفظة مختارة من العلامات التجارية التابعة لها لشركة «عبد الله العثيم للأزياء». بالإضافة إلى ذلك، نجحت الشركة في مستهل العام الجاري في إتمام صفقة استحواذ "كازيون"، واحدة من كبرى سلاسل متاجر التخفيضات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حصة قدرها 50% في شركة الدكان السعودية.