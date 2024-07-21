إعدام 2 طن مواد غذائية فاسدة خلال حملة على مخزن بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

شنت أجهزة الرقابة الصحية بأسوان، من خلال إدارة الطب الوقائى وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، حملة على الأسواق، استهدفت مخزن غير مرخص للمواد الغذائية يشكل خطرا على الصحة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة غير المطابقة للمواصفات والمغشوشه، والتى تقدر بنحو 1000 لتر من المياه المعدنية لسوء تخزينها وتغير خواصها، بالإضافة الى التحفظ على طنا و170 كيلو من المواد الغذائية للاشتباه فى صلاحيتها نتيجة لتغير خواصها.

أكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان، أنه تم أيضآ التحفظ على 770 لترا من خل قصب السكر، 513 لتر عصير، 260 كيلو عسل أسود، إلى جانب التحفظ على 2355 لترا، مشروب غذائي لعدم وجود مصادر معروفة لها.

وأضاف مدير الطب الوقائى، أن الحملات تم تنفيذها، فى إطار توجيهات محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال، وتحت إشراف الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان، مشيرا إلى أنه تم إخطار الجهات المختصة لإصدار قرار غلق فورى للمخزن محل الواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



إعدام مواد غذائية فاسدة (1)



إعدام مواد غذائية فاسدة (2)



إعدام مواد غذائية فاسدة (3)



إعدام مواد غذائية فاسدة (4)