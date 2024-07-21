إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس أمام مدخل العاشر من رمضان بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 10 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس بطريق بلبيس - العاشر من رمضان، أمام مدخل العاشر في اتجاه بلبيس، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي العاشر الجامعي والغندور بالعاشر من رمضان لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب أتوبيس 26 راكبًا بطريق بلبيس - العاشر من رمضان، أمام مدخل العاشر في اتجاه بلبيس، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وتم نقل 8 مصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، والمصابين الاثنين إلى مستشفى الغندور بالعاشر من رمضان لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.