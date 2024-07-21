اليوم السابع
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الأحد، 21 يوليو 2024 01:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إحالة موظفين للتحقيق وإيقاف عن العمل.. أبرز قرارات محافظ بنى سويف خلال 48 ساعة

الأحد، 21 يوليو 2024 12:39 م
إحالة موظفين للتحقيق وإيقاف عن العمل.. أبرز قرارات محافظ بنى سويف خلال 48 ساعة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،
بنى سويف هانى فتحى

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شهدت محافظة بنى سويف خلال الأيام الماضية، إصدار مجموعة من القرارات منها، إيقاف عن العمل لفني تنظيم بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة بني سويف لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء من تحقيقات النيابة، وذلك بسبب الخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي، بشأن بعض المخالفات المتعلقة بتراخيص البناء والتراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أعمال بناء مخالف.

 

كما قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إحالة مدير مركز طبي بالغمراوي وبعض العاملين بالمركز، للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، وذلك للتقصير في العمل ووجود بعض المخالفات الإدارية والتلاعب في سجل الحضور والانصراف.


 







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