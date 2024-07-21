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أكثر من 16 شهيدا فى مخيمى البريج والنصيرات وسط غزة جراء قصف الاحتلال

الأحد، 21 يوليو 2024 11:11 ص
أكثر من 16 شهيدا فى مخيمى البريج والنصيرات وسط غزة جراء قصف الاحتلال قصف غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط أكثر من 16 شهيدا في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي خلال ساعات الليل.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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