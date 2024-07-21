أسباب حكة الأنف المستمرة اعرفها

كتبت مروة محمود الياس

حكة الأنف المستمرة قد تسبب الإحراج لصاحبها وبشدة، ولكنها فعل لا إرادي ناتج عن التحسس الذي يشعر به سواء داخل الأنف أو خارجه ولابد من السيطرة على المسبب للتخلص من هذا الفعل.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع واينديلى الطبية المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن الكثير من الأسباب والعوامل قد تقف وراء هذه الحكة المستمرة، التي لا تنقطع صيفًا أو شتاء لدى البعض، فهناك الكثير من المسببات والتي من بينها:

بعض الزوائد التي تظهر في الأنف سواء من تراكمات داخل الأنف أو أورام على سبيل المثال تسبب انسدادات واحتقانات بالأنف ما يخلف شعورًا بالرغبة في الحكة المستمرة.

تهيج الجلد داخل الأنف أو خارجه أحد أهم الأسباب للحكة المستمرة داخل وخارج الأنف سواء ناتج ذلك عن عوامل التحسس أو العوامل البيئية أو كثرة غسل الأنف وغيرها من الأسباب.

التحسس الأنفية الذي يحدث نتيجة العطور والمواد التي يمكن أن يرشها الإنسان وتسبب له تهيجًا وتحسسًا ما.

لا يمكن أن نغفل الالتهابات والمتلازمات التي تسبب الحكة والحساسية، سواء حساسية طعام أو حساسية أنفية أو حساسية جيوب الأنفية وكل الالتهابات التي تنتج عنها.

فيما أضاف الدكتور ماهر الجارحي استشاري الباطنة والصدر بمستشفى حميات امبابة أن حكة الأنف قد تكون لها الكثير من الأسباب والمسببات، ولكن أولها وأكثرها وضوحا وانتشارا هو الأصابة بالحساسية سواء حساسية الغبار أو حساسية الأنف الحادة أو حساسية والتهابات جيوب الأنفية، أو التحسس الجلدي نتيجه التغيرات الجلدية أو في بعض فصول السنه كالصيف والخريف وغيرها من الأسباب التحسسية الحادة التي تثير مناطق معينة من الجسم وأشهرها الأنف.

تابع التقرير موضحا أن هناك الكثير من الأسباب الأخرى والتي من بينها الحساسية الموسمية التي قد تصيب البعض نتيجة حبوب اللقاح في مواسم بعينها أو كثرة التعرق مما يحدث بعض الحكة والرغبة فيها أثناء فصل الصيف بشكل خاص، تناول الشخص أطعمه حارة أيضا، وعدم تنظيف وجهه ويديه جيده قد تسبب هذه المشكله، من الضروري تجفيف الأنف والوجه جيدا بعد إستخدام المياه على الوجه حتى لا يسبب مشكلات جلدية وتسبب منها الحكه، كذلك بعض المشكلات الجلدية مثل الإكزيما والحساسية الجلدية وأنواع كثيرة من الأمراض الجلدية التي تسبب تحسسا ما في مناطق الجسم قد تكون وراء هذه الحكه، وقد تكون أيضا بعض الأعراض مثل سيلان سوائل الأنف سببا في هذه الحكة.

ولابد من زيارة الطبيب المختص الذي يحدد من خلال الشرح والفحص الجيد طبيعة الأسباب التي تؤدي إلى هذه الحكة اللا إرادية ويوضح المسبب وبالتالي يمكن علاجه لتختفي الأعراض.