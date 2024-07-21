أخبار مصر.. غدا أجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.
مجلس الوزراء يعقد ندوة تثقيفية لتعريف الموظفين بمختلف القضايا العالمية
في ضوء الحِرص على تفعيل الدور التثقيفي للأمانة العامة لمجلس الوزراء وصقل مهارات الموظفين ومعارفهم السياسية والاقتصادية وتعزيز وعيهم بالمستجدات العالمية وآثارها على الداخل المحلي؛ عقدت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان "مستقبل النظام العالمي الجديد... وتداعياته على الأمن القومي المصري".
رئيس الوزراء يلتقى عددا من القادة ورؤساء الحكومات والمسؤولين الأفارقة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة لـ"اجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي"، التي انطلقت اليوم في "أكرا" عاصمة غانا، عددًا من القادة ورؤساء الحكومات والمسئولين الأفارقة، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير أيمن الدسوقي يوسف، سفير مصر لدى غانا.
قرار جمهورى بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 291 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة أربع سنوات اعتبارا من 14 /7/ 2024، برئاسة جمال عوض محمود محمد.
وزير الخارجية يلتقى مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقى
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، مع بانكولي اديوي مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، وذلك على هامش فعاليات الدورة السادسة لاجتماع القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي والذي تستضيفه العاصمة أكرا.
وزير التعليم العالى: رصد مليار جنيه لدعم المشروعات المرتبطة بسوق العمل
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، إنه سيتم إطلاق مبادرة جديدة ضمن المبادرة التى تنفذها الوزارة "تحالف وتنمية"، ورصد مليار حنيه لدعم المشروعات ذات الأولوية المرتبطة بسوق العمل مع احتياجات الأقاليم وقريبا سيتم إطلاق مسابقة قريبا للمشروعات.
البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
قرر البنك المركزى المصرى، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس المقبل الموافق 25 يوليو 2024، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، ومن المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد 28 يوليو 2024.
زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
قررت وزارة الداخية منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل (زيارة استثنائية) اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 23/7/2024 حتى يوم الخميس الموافق 22/8/2024، ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
معلومات الوزراء: توقعات بارتفاع نمو الطلب العالمى على الغاز الطبيعى 2024
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري، سلَّط المركز الضوء على التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة بشأن النقط والغاز الطبيعي، والتي أشارت إلى استمرار تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط والذي سجل نحو 710 ألف برميل في اليوم خلال الربع الثاني من عام 2024 -على أساس سنوي - وهي أبطأ زيادة ربع سنوية منذ الربع الرابع من عام 2022، كما تشير التقديرات الأولية إلى أن الطلب العالمي على الغاز زاد بنسبة 3% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2024، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط معدل النمو التاريخي البالغ 2% بين عامي 2010 و2020.
غدا.. انطلاق امتحانات الدور الثانى لطلاب صفوف النقل بالجيزة
تنطلق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بمحافظة الجيزة، غدًا الإثنين الموافق 22 يوليو 2024.
عبد الملك الحوثى: هدف الهجوم الإسرائيلى على الحديدة استعراضى وكل عملياتنا مؤثرة
قال عبد الملك الحوثي، أن هدف الهجوم الإسرائيلي على الحديدة استعراضي، متابعا: "إسرائيل تعمدت استهداف مواقع اقتصادية للإضرار بالشعب اليمني".
الطقس غدا.. أجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.