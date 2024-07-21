أخبار مصر.. غدا أجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري، سلَّط المركز الضوء على التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة بشأن النقط والغاز الطبيعي، والتي أشارت إلى استمرار تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط والذي سجل نحو 710 ألف برميل في اليوم خلال الربع الثاني من عام 2024 -على أساس سنوي - وهي أبطأ زيادة ربع سنوية منذ الربع الرابع من عام 2022، كما تشير التقديرات الأولية إلى أن الطلب العالمي على الغاز زاد بنسبة 3% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2024، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط معدل النمو التاريخي البالغ 2% بين عامي 2010 و2020.

غدا.. انطلاق امتحانات الدور الثانى لطلاب صفوف النقل بالجيزة تنطلق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بمحافظة الجيزة، غدًا الإثنين الموافق 22 يوليو 2024.