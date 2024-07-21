أخبار مصر.. تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها قرار البنك المركزى المصرى، بتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس المقبل الموافق 25 يوليو 2024، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، ومن المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد 28 يوليو 2024.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.
رئيس الوزراء يلقى كلمة باجتماع منتصف العام التنسيقى للاتحاد الأفريقى
يلقي الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، كلمة، ضمن فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي بـ "أكرا" عاصمة دولة غانا؛، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
قرر البنك المركزى المصرى، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس المقبل الموافق 25 يوليو 2024، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، ومن المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد 28 يوليو 2024.
زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
قررت وزارة الداخية منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل (زيارة استثنائية) اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 23/7/2024 حتى يوم الخميس الموافق 22/8/2024، ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
معلومات الوزراء: توقعات بارتفاع نمو الطلب العالمى على الغاز الطبيعى 2024
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري، سلَّط المركز الضوء على التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة بشأن النقط والغاز الطبيعي، والتي أشارت إلى استمرار تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط والذي سجل نحو 710 ألف برميل في اليوم خلال الربع الثاني من عام 2024 -على أساس سنوي - وهي أبطأ زيادة ربع سنوية منذ الربع الرابع من عام 2022، كما تشير التقديرات الأولية إلى أن الطلب العالمي على الغاز زاد بنسبة 3% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2024، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط معدل النمو التاريخي البالغ 2% بين عامي 2010 و2020.
غدا.. انطلاق امتحانات الدور الثانى لطلاب صفوف النقل بالجيزة
تنطلق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بمحافظة الجيزة، غدًا الإثنين الموافق 22 يوليو 2024.
أكثر من 16 شهيدا فى مخيمى البريج والنصيرات وسط غزة جراء قصف الاحتلال
أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط أكثر من 16 شهيدا في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي خلال ساعات الليل.
الحوثيون يعلنون نجاح استهداف مواقع عسكرية في إيلات بدفعة من الصواريخ
أعلن الحوثيون، اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا مهمة في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية.
طقس اليوم.. ارتفاع بالحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة والموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.