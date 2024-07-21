أخبار × 24 ساعة.. توجيهات رئاسية بضبط أسعار السلع والتصدى للتعديات

كتب سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

متحدث الصحة: تمركز سيارات إسعاف وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية بمهرجان العلمين

متحدث الكهرباء: اليوم آخر انقطاع للتيار ولا تخفيف للأحمال حتى نهاية الصيف

متحدث وزارة الصحة: إطلاق شارع الخدمة الصحية لمهرجان العلمين غدا

وزيرة التنمية المحلية: توجيهات رئاسية بضبط أسعار السلع والتصدى للتعديات