أخبار × 24 ساعة.. توجيهات رئاسية بضبط أسعار السلع والتصدى للتعديات

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
متحدث الصحة: تمركز سيارات إسعاف وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية بمهرجان العلمين
متحدث الكهرباء: اليوم آخر انقطاع للتيار ولا تخفيف للأحمال حتى نهاية الصيف
متحدث وزارة الصحة: إطلاق شارع الخدمة الصحية لمهرجان العلمين غدا
وزيرة التنمية المحلية: توجيهات رئاسية بضبط أسعار السلع والتصدى للتعديات
ختامه مسك.. فرحة طلاب الثانوية العامة بسهولة امتحان الديناميكا "فيديو"
وزارة التعليم تقرر منح درجة سؤال كاملة لجميع الطلاب فى امتحان الديناميكا
جداول امتحانات الدور الثانى 2024 لطلاب الجيزة.. تنطلق الإثنين المقبل
إجابات امتحان الديناميكا 2024 لطلاب الثانوية العامة.. راجع واحسب درجاتك
رفع علم مصر أمام مقر برلمان أونتاريو الكندى للعام السادس على التوالى
وزارة التعليم تعلن تفاصيل حلول مشكلة كثافة الطلاب استعدادا للعام الدراسى 2025
ضبط طالب خلال محاولة الغش الإلكتروني في امتحان مادة الديناميكا للثانوية
صفحات الغش تنشر أسئلة امتحان الديناميكا للثانوية العامة.. والتعليم تحقق
فتح باب التقدم لاختبارات القدرات بكليات جامعة الأزهر غدا
وزيرة التضامن تستعرض أنشطة الوزارة أمام ورشة عمل التنمية المحلية للمحافظين
وزارة الزراعة تكثف المرور على ثلاجات تخزين تقاوى البطاطس فى 7 محافظات
وزيرة التضامن تتابع تجهيزات مركز العزيمة الجديد لعلاج مرضى الإدمان بأسوان
تعرف على غرامات المترو وقطارات السكة الحديد
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شارعى أحمد زكى والفيوم
وزيرة البيئة: رفعنا 6 ملايين طن تراكمات تاريخية من المخلفات
المستشفيات التعليمية: توفير أحدث تكنولوجيا فى مجال مناظير الجهاز الهضمي بمصر