6 وظائف بسوق العمل.. تفاصيل برنامج اللوجستيات فى جامعة حلوان الأهلية

محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، تفاصيل برنامج اللوجستيات وسلاسل الإمداد والذى يركز على إدارة المواد الخام ومدخلات الإنتاج المطلوبة من قبل المؤسسات الاقتصادية، وذلك لتسهيل وإدارة عملية الإنتاج، حيث يركز رجال الأعمال على الخدمات اللوجستية لدورها المهم في تسهيل وتحسين الأداء العام لسلسلة الإمداد والتوريد، وذلك من خلال التخطيط الفعال الذي يعمل على تخفيض التكاليف المرتبطة بالمخزون.

وأوضحت جامعة حلوان الأهلية، أن البرنامج يتضمن عددا من المقررات التي تهتم بدراسة احتياجات السوق، وطرق التخطيط والتحكم في تدفقات التوريد، حيث يدرس الطالب مجموعة من المقررات، منها: إدارة الأعمال، التحليل الإحصائي، النقل، اللوجستيات، سلاسل الإمداد، المحاسبة، الاقتصاد، القانون؛ مما يساعد على فهم كيف تعمل سلاسل التوريد العالمية والأسواق الوطنية والدولية، وأسس التجارة الإلكترونية، كما يعزز البرنامج مهارات البحث والتحليل والتفاوض وحل المشكلات.

ويؤهل البرنامج الطالب لعدد من فرص العمل، منها على سبيل المثال:

-مدير للمشروعات الإنتاجية سواء السلعية أو الخدمية.

-مدير نقل وشحن دولي.

-مدير لوجستيات عالمي.

-مدير ومستشار سلاسل الإمداد.

-مدير إنتاج.

-مدير تصدير.

ويقضي الطالب بالبرنامج مدة 4 سنوات جامعية مقسمة على 8 فصول دراسية بـ نظام الساعات المعتمدة بواقع 143 ساعة معتمدة، يتم منح الطالب بعدها درجة البكالوريوس في (اللوجستيات وسلاسل الإمداد).

وتقبل الكلية الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الشعبة العلمية والأدبية، أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، من خريجي هذا العام 2024، والعام الماضي 2023 فقط، وفقا للحد الأدنى الخاص بكل سنة، كما تقبل الطلاب المحولين والوافدين وفقا للقرارات المنظمة فى هذا الشأن.