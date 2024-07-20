اليوم السابع
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السبت، 20 يوليو 2024 03:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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30 شخصا في عداد المفقودين نتيجة فيضانات تضرب جنوب غرب الصين

السبت، 20 يوليو 2024 02:36 م
30 شخصا في عداد المفقودين نتيجة فيضانات تضرب جنوب غرب الصين فيضانات الصين
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أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين أن أكثر من 30 شخصا في عداد المفقودين بعدما ضربت فيضانات مفاجئة قرية "شينهوا" بالمقاطعة صباح اليوم /السبت/.


وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة تسببت في دمار أكثر من 40 منزلا في القرية الواقعة بمحافظة هانيوان بمدينة "ياآن".


وذكر مكتب إدارة الطوارئ بالمحافظة أن الكارثة تسببت أيضا في تعطل الطرق والجسور والاتصالات، وذلك وسط مزيد من التوقعات بسقوط مزيد من الأمطار حتى غد /الأحد/.


ومن جهتها، أصدرت مدينة شينيانج بشمال شرق البلاد في إقليم لياونينج تحذيرا من المستوى الأحمر بهطول أمطار غزيرة، وهو أعلى مستوى في النظام المؤلف من أربعة مستويات.







مقاطعة سيتشوان

الصين

فيضانات الصين

فيضانات

شينهوا




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