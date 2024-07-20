وكيل "زراعة الغربية" يتفقد الجمعيات للتأكد من توافر الأسمدة

الغربية - مصطفى عادل

تفقد الدكتور خالد أبو شادى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، الجمعيات الزراعية بمركزي زفتى والسنطة، لمتابعة توافر حصص الأسمدة بالجمعيات الزراعية.

والتقى وكيل الوزارة، بالعاملين بالجمعيات، واطلع على السجلات الخاصة بها، والكميات الواردة إليها، والمنصرفة للمزارعين، ومتابعة آليات الصرف، والتأكد من أن الصرف يتم طبقا للمنظومة الصرف بكارت الحيازة "كارت الفلاح".

كما تفقد وكيل زراعة الغربية، مخازن الأسمدة، للاطمئنان على وصول الكميات المقررة من الاسمدة إليها، والصرف للمزارعين، وأن الصرف يتم لهم بكارت الحيازة "كارت الفلاح"، فضلا عن تقديم كافة الخدمات اللازمة للمزارع، من توفير مستلزمات الانتاج، والارشاد الزراعي والمكافحة.

وشدد أبو شادى على وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، وإتمام عمليات الحصر بكل دقة، وتحديث قواعد البيانات، وأن يتم صرف الاسمدة وفقا للمقررات لكل محصول، لافتا الى انه سيكون هناك لجان مستمرة، لمتابعة تنفيذ الأعمال، والتيسير على المزارعين ومتابعة أعمال الحصر والصرف.

ووجه وكيل زراعة الغربية العاملين الإدارات الزراعية، بالمرور الدائم والمستمر على الحقول ورصد اي تعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها، ومواجهتها بكل شدة، وازالة اي حالة تعدي في المهد قبل تفاقمها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد "ابو شادى" تكثيف الدور الإرشادي، لتوعية المزارعين، وتقديم الدعم الفني لهم، والتواصل الدائم والمستمر معهم، فضلا عن التيسير عليهم، وتقديم كافة سبل الدعم وحسن المعاملة.

والتقى وكيل الوزارة، عددا من المزارعين، أثناء تواجدهم داخل الجمعيات الزراعية واستمع إليهم وتم الرد على الأسئلة والاستفسارات التى طرحت منهم.