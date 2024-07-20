العريش - محمد حسين

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، عن وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى العريش العام، لتقديم خدمات الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية بالمجان للمرضى، وذلك بموجب بروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب في جامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، والمنصورة.

وأشار الدكتور بدر، إلى أن الدفعة الجديدة تضم 15 طبيبًا من مختلف التخصصات الطبية، منها الباطنة والجهاز الهضمي والجراحة العامة والأنف والأذن والتخدير وجراحة القلب والصدر والتجميل والعظام وجراحة المخ والأعصاب والأشعة وطب الأورام.

وبيّن أن الأطباء سيواصلون الوصول إلى المحافظة أسبوعيًا للمساهمة في تقديم الخدمات الطبية، بالإضافة إلى تقديم المحاضرات والتدريب العملي للفريق الصحي المحلي وأطباء معهد القلب.

كما أكدت ميرفت عبد الجواد، منسقة القوافل الطبية، أن القافلة تشمل تخصصات متنوعة مثل الجهاز الهضمي والمناظير، الجراحة العامة، جراحة التجميل، جراحة المخ والأعصاب، طب الأورام، جراحة العظام، جراحة القلب والصدر، التخدير، والأشعة.

تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الخدمات الصحية في شمال سيناء وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.