اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير خارجية الأردن: إفلات إسرائيل من العقاب يجب أن ينتهى

السبت، 20 يوليو 2024 08:00 ص
وزير خارجية الأردن: إفلات إسرائيل من العقاب يجب أن ينتهى وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى
أ ش أ

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قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، إن إفلات إسرائيل من العقاب يجب أن ينتهي، بعد إعلان محكمة العدل الدولية، رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وأضاف الصفدي - عبر منصة "إكس" الجمعة - أن رد فعل إسرائيل على حكم محكمة العدل الدولية وقرار الكنيست لمنع تحقيق حق الشعب الفلسطيني في الحرية؛ يثبت تجاهل إسرائيل الكامل القانون الدولي.

وأكد ضرورة وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، ووجوب توقف جرائم الحرب التي ترتكبها.. قائلا: "تجب محاسبة إسرائيل".







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