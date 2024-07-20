وزير الكهرباء يتفقد إدارة الحلمية فى زيارة مفاجئة لمتابعة التحصيل والفقد

كتبت رحمة رمضان

تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إدارة كهرباء الحلمية التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء صباح اليوم السبت فى زيارة مفاجئة، وذلك بمفرده دون اصطحاب اى من مساعديه أو الحرس الخاص به لضمان سرية الزيارات.

وحرص الدكتور محمود عصمت على الاجتماع مع مديري الإدارات التجارية والشبكات للوقف على أخر مستجدات نسب التحصيل و نسب الفقد بالإدارة والتعرف على موقف محاضر سرقات التيار الكهربائي للحفاظ على حق الدولة.

وتفقد الوزير مركز التحكم بالحلمية للاطلاع على الموقف الحالى للشبكة على أرض الواقع وكمية الطاقة المباعة والمفقودة من خلال شاشات التحكم.



