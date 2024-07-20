وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيرته الرومانية

كتب أحمد جمعة

تلقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية رومانيا Luminița Odobescu، وذلك لتهنئته على توليه منصبه الجديد.



وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الوزير عبدالعاطى أعرب عن خالص امتنانه للبادرة الطيبة من جانب نظيرته الرومانية، مشيداً بمستوى التنسيق المشترك وتبادل الدعم بين الجانبين لمختلف الترشيحات فى المنظمات الدولية، وكذا تنامى حجم العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما فى مجال التجارة البينية والذى تجاوز الـ 1.1 مليار دولار خلال عام 2023. وأشار إلى وجود العديد من فرص التعاون التى لم تستغل بعد، والتى من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين وتوسيع مجالاته، خاصة فى مجال السياحة والعمالة الوافدة والطاقة وغيرها.

كما تطرق إلى الزخم المتولد عن الزيارات الثنائية رفيعة المستوى بين الجانبين، وأخرها زيارة رئيس الوزراء الرومانى السابق نيكولاى تشيوكا لمصر فى فبراير 2023، إلى جانب توجيه الدعوة للسيد رئيس الجمهورية لزيارة رومانيا.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية والهجرة أكد على ما توليه مصر من أهمية خاصة للتنسيق مع رومانيا إزاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، معرباً عن التقدير المصرى الكبير للدور الذى تلعبه رومانيا فى دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبي. كما شدد على ضرورة استمرار عقد جولات المشاورات السياسية بين البلدين على مستوى كبار المسئولين بشكل دورى بين البلدين، لما لذلك من أثر واضح على تعزيز أوجه التعاون، فضلاً عن التطلع لعقد الدورة الرابعة من اللجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى فى بوخارست خلال الربع الأخير من العام الجاري.



وأوضح السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية والهجرة أشاد كذلك بجهود رومانيا فيما يتعلق بتصدير الحبوب من أوكرانيا إلى أنحاء العالم، ولاسيما الدول الأفريقية، معرباً عن اهتمام مصر بالتعاون مع رومانيا فى هذا الشأن، وذلك على ضوء تلقى الجانب المصرى حوالى 63 ألف طن قمح من رومانيا خلال شهر يوليو 2024.

وبحث الجانبان التعاون المؤسسى بين وكالتى ترويج الاستثمار فى البلدين لتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية، فضلاً عن القيام ببعثات ترويجية متبادلة وتنظيم زيارات لرجال الأعمال من الطرفين.



واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، بالإشارة إلى أن الوزيرة الرومانية أعربت عن تقدير بلادها الكبير لعلاقات الصداقة الوطيدة والتاريخية التى تجمعها بمصر، مشددة على اعتزامها التعاون والتنسيق المشترك مع وزير الخارجية والهجرة إزاء مختلف الموضوعات، والعمل على تعزيز أوجه التعاون الثنائى فى كافة المجالات.