نقابة السكة الحديد: ثورة 23 يوليو نقطة تحول سياسية في تاريخ مصر

كتبت آية دعبس

أكد عبد الفتاح فكري ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة، أن ثورة 23 يوليو تعد نقطة تحول سياسي واقتصادي واجتماعي كبير في مصر ،حيث أطاحت بالنظام الملكي ، وأرست قواعد النظام الجمهوري ، ومعها قد بدأ الإصلاح الزراعي الشامل ، وبرامج التصنيع الضخمة.

أضاف عبد الفتاح فكري أن ثورة 23 يوليو ، كانت سببا رئيسيا في القضاء على الإقطاع، والاستعمار وسيطرة رأس المال، وبناء حياة ديمقراطية سليمة ، وبناء جيش وطني ، وتميزت هذه الثورة أنها كانت ثورة بيضاء ، لم ترق فيها الدماء .

وأوضح نقيب السكة الحديد أن الثورة قد تبنت فكرة القومية العربية ، وتعتبر العصر الذهبي للطبقة العاملة المطحونة ، الذين عانوا أشد المعاناة من الظلم وفقدان مبدأ العدالة الاجتماعية ، وقضت على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى ، ويخضع ثمنها للمضاربة في سوق العمل .

وتابع، قضت أيضا الثورة على الأقطاع، وقامت بتأميم التجارة والصناعة التي استأثر بها الأجانب ،كما ساعدت في إلغاء الطبقات بين الشعب المصري .

كما قادت ثورة يوليو مجالات التصنيع ، من منطلق أن الصناعة هى الطريق نحو تحقيق النهضة ، فكانت المشروعات الصناعية العملاقة ، فى مجال صناعة الحديد والصلب والكيماويات والدواء والإنتاج الحربى ، فتحققت لمصر قاعدة صناعية مكنتها من الوفاء باحتياجاتها المتزايدة من الإنتاج ، كما تم الاهتمام بصناعات التعدين والبتروكيماويات ،وبناء السد العالي .

أكد فكري أن ثورة 23 يوليو، تعد الدافع الرئيسي لكل الثورات المصرية، وأننا دائما ما نستلهم من روحها الدافع لزيادة الانتاج، والعمل على رفعة ودعم الوطن الغالي مصر.



