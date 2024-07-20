اليوم السابع
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نادي قضاة مصر يكرم الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة

السبت، 20 يوليو 2024 01:08 م
نادي قضاة مصر يكرم الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة تكريم الدكتورة عبلة الألفي
كتب وليد عبد السلام

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كرم نادي قضاة مصر ،الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة ، بمناسبة  توليها المنصب الجديد ، ولجهودها في تحسين خدمات رعاية صحة الأم والطفل ، عبر مسيرتها العلمية والعملية ، وابتكارها لحل علمي شامل  للقضية السكانية كما وكيفا ، من خلال ربط حقوق الطفل بالمباعدة بين الحمل المتعاقب.

 جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر ، والمستشار أبو الحسين قايد وكيل أول النادي ، والمستشار محمد صبحي سكرتير عام النادي، والمستشار حازم رسمي وكيل النادي،  ومهندس محمد عبد العظيم رئيس ومؤسس مؤسسة تطوير الدقهليةً ، والدكتور محمد عبد الوهاب رائد زراعة الكبد في مصر والعالم العربي.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على عقد اجتماع  موسع لمناقشة رؤية قضاة مصر للخدمات الصحية  بين الحاضر والمأمول ، يتبعه مناقشة الحل الشامل للقضية السكانية.


وفي نهاية اللقاء أهدى المستشار محمد عبد المحسن ، درع قضاة مصر ، إلى الدكتورة عبلة الألفي ومنحها العضوية الشرفية للنادى .

وقد أعربت الألفي عن سعادتها البالغة بهذا التكريم النابع من رموز القضاء المصري الشامخ.

 

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الصحة

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