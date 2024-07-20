ميناء الإسكندرية يستقبل باخرة سياحية من جنسيات مختلفة قادمة من قبرص

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبلت اليوم الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، الباخرة السياحية "Riviera” ريڤيرا والتى ترفع علم مارشال ايلاند القادمة من ميناء ليماسول بقبرص و تقل على متنها سائحين من جنسيات مختلفة و طاقم السفينة ، حيث قام مسؤولي الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بإستقبال السائحين ضيوف الإسكندرية بالدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية و الاثرية وخريطة الإسكندرية باللغات المختلفة و ايضا الشنط ال VIP لطاقم السفينة وسط حاله من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الإستقبال.

وقال بيان اليوم، إنه تم تقديم عروض فنية فلكورية "تنورة-فرعوني-نوبي" من الفرق المشاركة التى نالت اعجاب السائحين الذى تفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغانى بالاضافة الى توفير دراجات هوائية للسائحين لقيادتها من رصيف الميناء حتى الاتوبيسات قدمتها شركة عجل مصر ،ومن المقرر توجه السائحين لزيارة المزارات السياحية بالإسكندرية ثم العودة مرة اخرى لإستكمال مسار رحلة الباخرة .

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته للجهات المعنية بضرورة ضمان سلامة وصول افواج السائحين و خروجهم من الإسكندرية بيسر وآمان ، كما أكد على توفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلي المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

وكان في استقبال السفينة السياحية عند رباطها على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية اللواء بحرى هشام صفوت-نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للتشغيل، وعبد الوهاب محمد-مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية و أمل العرجاوي-مدير عام مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، والربان محمد صفوت-رئيس الإدارة المركزية للحركة ،والعميد بحري محمد نمر-مدير عام حركة الركاب ،و حسام غريب-مدير إدارة الإستقبال بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية والدكتور محمد احمد-مدير إدارة أمن الأفراد والمنشآت بميناء الإسكندرية ، واللواء هاني نصحي-مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، اللواء عمرو شحاتة-نائب مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية و احمد رسلان و سارة زكي مسؤولي العلاقات العامة بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، و محمد فخري منسق العروض الفنية، ومروة حسين رئيس اكاديمية ميرو للفنون الشعبية.



