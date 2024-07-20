مقدونيا الشمالية تواجه أكثر من 20 حريق غابات

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حذرت قناة "يورونيوز" الإخبارية من استمرار حرائق الغابات فى مقدونيا الشمالية؛ حيث يجتاح أكثر من 20 حريق غابات مناطق جبلية معينة فى جنوب البلاد.

وأشارت القناة إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ يوم /الأحد/ الماضي؛ مع استمرار رجال الإطفاء فى مكافحتهم الحرائق منذ 10 أيام، وتم إرسال طائرات هليكوبتر من صربيا المجاورة، وكذلك كرواتيا وسلوفينيا، لمساعدة رجال الإطفاء المحليين.

وكان قد حذر البنك الدولى الأسبوع الماضى من أن اقتصادات غرب البلقان ستحتاج إلى استثمار مالا يقل عن 33 مليار يورو على مدى العقد المقبل للحماية من آثار تغير المناخ.