مقتل عبد الرحمن البيشي قائد في قوات الدعم السريع بغارة جوية وسط السودان

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام سودانية، إن قائدا لقوات الدعم السريع، يدعى عبد الرحمن البيشي، قتل في غارات جوية للجيش السوداني وسط البلاد في سنار.

ونعت العديد من الصفحات التابعة لقوات الدعم السريع، البيشي، الذي قتل في الغارة السودانية.

وقالت مصادر لـ(الزاوية نت) إن مقتل البيشي تم بعملية نوعية للجيش السوداني، استخدم فيها الطيران والمسيرات، حيث تم استهداف البيشي وقتله وتدمير القوة المصاحبة له وقوة الإسناد بالكامل.

ونقلت "العربية نت" عن مستشار حميدتي تأكيد مقتل القائد الميداني للدعم في النيل الأزرق عبدالرحمن البيشي.

واندلعت الحرب في السودان العام الماضي، وبدأت في الخامس عشر من أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية، وبين قوات الدعم السريع، بالإضافة إلي الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال.