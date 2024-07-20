مصرع عنصر إجرامى صعقه التيار الكهربائى أثناء سرقته غرفة تحكم بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

لقى عنصر إجرامى بمدينة المحلة الكبرى، مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء محاولته سرقة غرفة تحكم كهرباء بمنطقة طلعت حرب، وعثر على جثته مفتحمة وفي حالة تعفن.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بانبعاث رائحة كريهة من داخل غرفة تحكم كهرباء بمنطقة موقف طلعت حرب.

انتقلت على الفور قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين العثور على جثة لعنصر إجرامي متفحم وفي حالة تعفن، حيث تعرض للصعق بالكهرباء أثناء محاولته سرقة الغرفة، وعثر بحوزته على هاتف محمول ومطواة، تم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.