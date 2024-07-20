مصرع شخص إثر سقوط حائط عقار عليه فى مصر القديمة

كتب عبد الرحمن سيد

لقي شخص مصرعه في حادث انهيار حائط عقار بمنطقة مصر القديمة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث ووجود متوفى نتيجة حدوث انهيار داخل عقار فى مصر القديمة.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين انهيار حائط مما اسفر عن مصرع شخص وقامت سيارات الاسعاف بنقل الجثة إلي المشرحة، فيما يستمع رجال الشرطة إلى أقوال الشهود وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة وتحرير المحضر اللازم.