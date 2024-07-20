مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 197 منشأة بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، أن إدارة مراقبة الأغذية قد قامت خلال الأسبوع الماضي تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة الأغذية بشن حملات تفتيشية على 197 منشأة تبين أن 68 منها دون ترخيص، وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وأضاف "مكين" أن الحملات تمكنت من تحرير 278 محضراً، وسحب 48 عينة للفحص بالمعامل المركزية؛ لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 844 كجم من أغذية متنوعة، و 253 لترا من عصائر، وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتغير فى الخواص الطبيعية.

وفى سياق متصل قام مكتب التفتيش والرقابة علي الأغذية بإدارة المنصورة بالمرور على 7 منشآت غذائية تنوعت ما بين مصانع الآيس كريم، واللوليتا، والمحلات العامة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7520 لترا من مشروب بطعم الفواكه؛ للشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومخزنة في مخزن به خطر داهم، ونقص في الاشتراطات الصحية، وعدم كتابة بيانات مكتملة على العبوات، كما تم إعدام 110 كجم بودرة آيس كريم؛ لتغير في خواصها، و 125 كجم سكر متكتل، ومتغير في الخواص، بالإضافة إلى 340 لترا عصائر مجهولة المصدر.

كما تم تحرير 12 محضراً جنحة صحية؛ لنقص الاشتراطات، وعدم حمل شهادة صحية، وتم سحب 6 عينات؛ للفحص، والتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.