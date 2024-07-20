محافظ البحيرة توجه بزيادة عيادات فحص التأمين الصحى لمنع التكدس الطلابى

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، الوقوف بجدية على كافة الشكاوى الواردة من المواطنين، والعمل على حلها على الفور، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي استجابة فورية لشكاوى عدد من مواطني مركز شبراخيت بشأن حدوث ازدحام شديد وتكدس على عيادات الفحص الطلابي بالمدينة، وجهت الدكتورة جاكلين عازر بقيام مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات الدكتورة رشا فوزي بفحص الشكوى وسرعة حلها.

وتم التواصل مع مديرة المنطقة الثالثة للتأمين الصحي الشامل، كما تم زيادة عدد عيادات الفحص الطلابي وإنهاء مشكلة الازدحام والتأكد من أن جميع العيادات تعمل بانتظام.