محافظ الإسكندرية: لا يوجد وفيات فى عقار العطارين المنهار

الإسكندرية - جاكلين منير

كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورًا بمكان حادث انهيار العقار الكائن في 82 شارع العطارين، والمكون من ثلاثة طوابق، وذلك لمتابعة تداعيات الحادث على أرض الواقع.

وشدد المحافظ على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وبالمعاينة الميدانية تبين عدم وقوع خسائر في الأرواح، كما تبين أن العقار صادر له قرار هدم كلي برقم 3 لسنة 2024 واستخرج المالك ترخيص لهدم العقار طبقًا لقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلا أنه انهار قبل تنفيذ الأعمال.