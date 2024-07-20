محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات التموينية علي الأسواق وتحرير 76 مخالفة تموينية

أسيوط-هيثم البدرى

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، باستمرار تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط الأسعار وحماية المستهلك وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية، والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات.

ولفت محافظ أسيوط، إلى تحرير 76 مخالفة تموينية بمركزي ديروط وصدفا خلال حملات لضبط الأسواق والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط حملة على المخابز برئاسة محمود نجار رئيس المركز وأسفرت عن تحرير 43 مخالفة تموينية تنوعت ما بين عدد 7 محاضر نقص وزن و13 محضر عدم نظافة أدوات العجن و14 محضر عدم تسليم بون و8 محاضر عدم وجود لوحة ومحضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة ممدوح جبر رئيس المركز، حملة على الأسواق أسفرت عن تحرير 33 محضر متنوع، حيث تم تحرير 14 محضر نظافة عامة و2 محضر تنفيذ قرارات غلق إداري و2 محضر إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي و4 محاضر إشغال طريق و4 محضر بيئة إلقاء مخلفات و7 محاضر تموين عدم إعلان أسعار.

